الكشف عن موعد وصول “شاهين” إلى السعودية.. توقعات ببرد وصواعق وسيول!

كل الوطن – وكالات: توقع خبير الطقس السعودي صالح الشيخي ‏تأثر المملكة بتبعات إعصار “شاهين”، وذلك بعد أن تتحول عملية الجذب المركزي إلى قوة طرد مركزي.

وقال الشيخي اليوم الثلاثاء: “متوقع أمطار محلية اليوم الثلاثاء، وتتوسع خلايا رعدية من متوسطة لغزيرة على منطقة ‫مكة المكرّمة تتزامن مع تقدم تبعات الإعصار الذي سيغذي من الغد ‫الربع الخالي مرورا بشرورة ثم منطقة نجران ‫وجازان‫ وعسير، ومؤشراته لجازان تبدأ بتفاعلات ليلية، ثم بنهاية الأسبوع يتقدم وصولاً لخط عرض مكة المكرّمة”.

وأضاف: “من أمطار محلية إلى مؤثر خارجي بمنطقة ‫مكة المكرّمة آخر الأسبوع كتبعات الإعصار، حيث ستشهد أمطارا وسيولا وحبات برد وصواعق ورياحا هابطة بمواقع مختلفة ‫في الطائف‫، وفي مكة المكرّمة، وجنوب شرقها ومحيطها بحرّاتها وتهامها، وتشمل السواحل بشكل أخف”.

المصدر: سبق

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=418027