تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
Ad Space
أخر المستجدات
كل الوطنالرئيس التونسي: 1.8 مليون تظاهروا تأييدا له يوم الأحدكل الوطنسيول “شاهين” تهدم جدار منزل في سلطنة عمانكل الوطنفيسبوك تكشف أسباب توقّف خدماتها لساعاتكل الوطنعودة منصات “فيسبوك” و”واتس آب” و”إنستغرام” للعمل بشكل جزئيكل الوطن“فوربس”: زوكربرغ يخسر حوالي 7 مليارات دولار جراء تعطل “فيسبوك”كل الوطنشركة “كنتيك” لخدمات الإنترنت: فيسبوك أجرت اليوم تغييرا في معلومات توجيه الشبكةكل الوطنموقع: تداول المعلومات الشخصية لأكثر من 1.5 مليار حساب “فيسبوك” على منتدى قرصنةكل الوطنبالفيديو.. مشاهد صادمة من إعصار شاهين الذي يضرب عُمانكل الوطنعطل مفاجئ حول العالم في خدمات “فيسبوك” و”واتس آب” و”إنستغرام”كل الوطنولي العهد يستقبل وزير الخارجية الفرنسي ويبحث معه المستجدات الإقليمية والدولية

الرئيس التونسي: 1.8 مليون تظاهروا تأييدا له يوم الأحد

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 38 ثانيةآخر تحديث : الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 - 3:37 مساءً
الرئيس التونسي: 1.8 مليون تظاهروا تأييدا له يوم الأحد

كل الوطن – وكالات: قال الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الاثنين إن 1.8 مليون مواطن خرجوا إلى الشوارع في مسيرات داعمة له يوم الأحد.

وقال سعيد في تسجيل مصور نشره مكتبه على الإنترنت: “لقد كان يوما تاريخيا نزل فيه نحو 1.8 مليون إلى الشارع مهللين”.

وأضاف في التسجيل المصور لاجتماعه مع رئيسة الوزراء المكلفة “الشعب قال كلمته.. لن نخيب آمال التونسيين”.

ومن جانب آخر، قال صحفيون من “رويترز” عند المظاهرة الرئيسية بوسط تونس العاصمة إن أكثر من 8000 شخص شاركوا فيها.

وأفاد شهود ووسائل إعلام محلية بأن آلافا آخرين تظاهروا في صفاقس وعدد من المدن الأخرى.

كما قدرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء وهي مملوكة للدولة ومستقلة تحريريا عن السلطات، عدد المتظاهرين بنحو 8000.

واستقبل قيس سعيد يوم الاثنين بقصر قرطاج نجلاء بودن حرم رمضان المكلفة بتشكيل الحكومة.

وأشار رئيس الدولة إلى أن تونس تعيش لحظات تاريخية وعلى كل مسؤول أن يكون في مستوى آمال الشعب صاحب السيادة الذي عبر عن إرادته بكل حرية.

وأوضح أن تشكيل الحكومة سيكون وفق تصورات جديدة تقطع مع الأطماع والانتهازية، وشدد على الثبات على نفس المبادئ والثوابت ومواصلة العمل بنفس العزم.

وأعرب عن يقينه بأن الحكومة الجديدة ستعمل بكل جهد وجدية لتحقيق طموحات الشعب التونسي وتطلعاته حتى تتحول الشعارات المرفوعة إلى واقع ملموس.

المصدر: وكالات

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=418036

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.