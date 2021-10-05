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الدمام.. تنفيذ حكم القتل في مواطن بتهمة المشاركة في خلية إرهابية

كل الوطن - فريق التحرير
2021-10-05T16:23:42+03:00
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعة واحدةآخر تحديث : الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 - 4:23 مساءً
الدمام.. تنفيذ حكم القتل في مواطن بتهمة المشاركة في خلية إرهابية

كل الوطن – وكالات: نفّذت السلطات السعودية، اليوم الثلاثاء، حكم القتل تعزيرا في مواطن في المنطقة الشرقية، بتهمة “المشاركة في خلية إرهابية تهدف لزعزعة الأمن الداخلي وأحداث أخرى”.

وفي بيان لها حول تنفيذ حكم القتل تعزيرا في أحد الجناة بالمنطقة الشرقية، قالت وزارة الداخلية السعودية: “أقدم مسلم بن محمد المحسن – سعودي الجنسية – على المشاركة في خلية إرهابية تهدف لزعزعة الأمن الداخلي وقتل رجال الأمن والاعتداء عليهم وعلى الممتلكات العامة، والخروج المسلح على ولي الأمر، والاشتراك في جريمة قتل مواطن، وحيازة وصنع قنبلة (مولوتوف) من أجل الاعتداء بها على رجال الأمن أثناء أداء واجبهم”.

وأشارت الداخلية إلى أن “سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأن التحقيق معه أسفر عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم”، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولكون ما أقدم عليه من جرائم عديدة انطوت عليه من “تمرد على ولي الأمر وخروج عن الطاعة، وما يترتب على مثل هذه الجرائم من ضرر يلحق بالمجتمع، ولأن الجرائم المذكورة صدرت بتخطيط وتمالؤ وتواطؤ، وارتكابها يوجب تشديد العقوبة لتكون قاطعة لشره وزاجرة ورادعة لغيره، فقد تم الحكم عليه بالقتل تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف المتخصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور”.

وأضاف البيان: “تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني مسلم بن محمد المحسن، اليوم الثلاثاء، بالدمام بالمنطقة الشرقية”.

المصدر: “واس”

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=418039

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