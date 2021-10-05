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لبنان.. القاضي بيطار يستدعي مجددا حسان دياب و3 وزراء حول انفجار مرفأ بيروت

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 41 دقيقةآخر تحديث : الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 - 8:08 مساءً
لبنان.. القاضي بيطار يستدعي مجددا حسان دياب و3 وزراء حول انفجار مرفأ بيروت

كل الوطن – وكالات: استدعى المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، مجددا رئيس الحكومة السابق حسان دياب والنواب الوزراء السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق للتحقيق.

لبنان.. القاضي بيطار يستدعي مجددا حسان دياب و3 وزراء حول انفجار مرفأ بيروتلبنان..محكمة الاستئناف ترفض طلبات كف يد البيطار في قضية المرفأ وتغرم وزراء سابقين
وحدد القاضي بيطار يوم الثلاثاء 12 أكتوبر الحالي، موعدا لاستجواب خليل ويوم الأربعاء في 13 الحالي موعدا لاستجواب زعيتر والمشنوق و28 الشهر الحالي موعدا لاستجواب دياب.

وقرر بيطار إبلاغهم لصقا على مكان إقاماتهم ولدى مختار المحلة لكل منهم وعلى باب مكتب المحقق العدلي.

هذا وقررت محكمة الاستئناف في لبنان رد طلبات الرد المقدمة من قبل عدد من النواب بحق القاضي البيطار، المتعلقة بتحقيقات انفجار مرفأ بيروت، شكلا لـ”عدم الاختصاص النوعي”.

وكان التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت توقفت بانتظار قرار محكمة الاستئناف ومجلسِ القضاء الأعلى لدرس دعوى رد ملف التحقيق لقاض آخر، وسط مطالبات أهالي الضحايا باستمرار عمل المحقق العدلي.

المصدر: “صوت بيروت إنترناشيونال” + RT

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المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=418044

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