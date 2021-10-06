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السعودية تسمح لفئات محددة بالقدوم المباشر إليها

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 47 ثانيةآخر تحديث : الأربعاء 6 أكتوبر 2021 - 12:40 صباحًا
السعودية تسمح لفئات محددة بالقدوم المباشر إليها

كل الوطن – الرياض: قررت السلطات السعودية، اليوم الثلاثاء، السماح لأساتذة الجامعات والمعلمين وطلاب المنح بالقدوم المباشر إليها، فضلا عن رفع تعليق سفر المواطنين دون 18 عاما إلى البحرين.

وأوضحت وزارة الداخلية السعودية أنه بناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في السعودية، فقد تقرر السماح بالقدوم بشكل مباشر إلى المملكة مـن الدول التي يتطلب القدوم منها قضاء 14 يوما خارجها قبل الدخول، لعدد من الفئات، على أن يطبق عليهم الحجر المؤسسي، ويتم أخـذ اللقاح خلال مدة الحجر.

وأضافت أن الفئات المشمولة بالقرار هي أعضاء هيئة التدريس، ومن في حكمهم في الجامعات والكليات والمعاهد، والمعلمون والمعلمات في التعليم العام، والهيئة التدريبية في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومعاهـد التدريب، وطلاب المنح.

وأشارت الوزارة إلى أنه تقرر أيضا رفع تعليق سفر المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما إلى البحرين، مع تطبيق الاشتراطات المعلنة لسفر المواطنين سابقا.

المصدر: “واس”

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=418058

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