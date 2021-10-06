الصحّة السعودية تتيح جرعة لقاح كورونا ثالثة لفئات معينة

كل الوطن – الرياض: قال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبد العالي، إن المملكة أتاحت حاليا الجرعة الإضافية “المنشطة” لفئات معينة.

وأضاف العبد العالي، أنه “ثبت علميا أنهم بحاجة للجرعة الإضافية، ممن يعانون من الفشل الكلوي المزمن، أو من لديهم زراعة أعضاء”.

وأوضح متحدث الصحة في تصريحات لقناة “السعودية”، أن وزارة الصحة تستعد وتمهد حاليا لتلقيح الفئات العمرية 60 عاما فأكثر، ممن تجاوزوا 8 أشهر من الجرعة الثانية.

وحول إمكانية إضافة جرعة ثالثة حتى ولو اختياريا، أشار العبد العالي إلى إمكانية إضافة فئات أخرى خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن وزارة الصحة ستعلن أولا بأولا عن أي تحديثات في هذا الشأن.

المصدر: صحيفة “عاجل”

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=418072