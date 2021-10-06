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وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان: مرضعتي مصرية نوبية من أسوان (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
فيديوهاتمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 36 دقيقةآخر تحديث : الأربعاء 6 أكتوبر 2021 - 4:14 مساءً
وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان: مرضعتي مصرية نوبية من أسوان (فيديو)

كل الوطن – وكالات: أدلى وزير الطاقة، سمو الأمير عبد العزيز بن سلمان، بتصريح غير مألوف عندما تحدث عن جنسية مرضعته خلال مراسم توقيع مشروع الربط الكهربائي بين بلاده ومصر يوم الثلاثاء.

وذكر الوزير أن له ارتباطات كبيرة بالمصريين الذين عاش معهم، مضيفا أن له “مرضعة مصرية نوبية من أسوان”.

من جانبه، أشاد وزير الكهرباء المصري، محمد شاكر، بالعلاقات المصرية السعودية، والروابط العميقة بين الشعبين المصري والسعودي، مؤكدا أن العلاقات بين مصر والسعودية تعد نموذجا للعمل البناء.

ووقعت مصر والسعودية، الثلاثاء، بروتوكول البدء في مشروع الربط الكهربائي بينهما، ووفقا لوسائل إعلام فإن كلفة المشروع تبلغ 1.6 مليار دولار.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=418078

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