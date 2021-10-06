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التحالف العربي يستهدف موقعا لإطلاق الزوارق المفخخة في محافظة الحديدة اليمنية

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : الأربعاء 6 أكتوبر 2021 - 8:40 مساءً
التحالف العربي يستهدف موقعا لإطلاق الزوارق المفخخة في محافظة الحديدة اليمنية

كل الوطن – وكالات: أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، أنه استهدف موقعا لتجميع وتفخيخ وإطلاق الزوارق المفخخة باللحيه في محافظة الحديدة باليمن.

التحالف العربي يستهدف موقعا لإطلاق الزوارق المفخخة في محافظة الحديدة اليمنيةوسائل إعلام: إصابات بين المدنيين جراء قصف الحوثيين لمأرب
وأكد التحالف أنه تم “تدمير 3 زوارق مفخخة بالموقع تم تجهيزها لتنفيذ عمليات عدائية وهجمات وشيكة”، مشيرا إلى أن “جهود تحالف دعم الشرعية في اليمن أسهمت في حماية خطوط الملاحة والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر”.

المصدر: صحيفة “الرياض”

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=418081

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