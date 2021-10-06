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القيمة السوقية لـ”أرامكو” السعودية تصل إلى تريليوني دولار

كل الوطن - فريق التحرير
2021-10-06T20:46:25+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 17 دقيقةآخر تحديث : الأربعاء 6 أكتوبر 2021 - 8:46 مساءً
القيمة السوقية لـ”أرامكو” السعودية تصل إلى تريليوني دولار

كل الوطن – وكالات: وصلت القيمة السوقية لشركة النفط السعودية “أرامكو” العملاقة إلى تريليوني دولار أمريكي اليوم الأربعاء.

وبلغ سعر سهم “أرامكو” في دورات تتداول وسط نهار الأربعاء 37.6 ريال (10.03 دولار) للسهم، قبل أن ينزل إلى 37.2 ريال.

وتضع القيمة الجديدة لرأسمال “أرامكو” السوقي مباشرة بعد “مايكروسوفت” و”أبل” في ترتيب الشركات الأكبر من حيث القيمة السوقية في العالم.

ويأتي ارتفاع القيمة السوقية للشركة السعودية في وقت ارتفع فيه سعر برميل النفط الخام إلى ما يزيد على 82 دولارا للبرميل، وهو الأعلى منذ سبع سنوات.

ولا يزال الطلب يتزايد على الطاقة رغم استمرار جائحة كورونا وتأثيراتها على السفر وغيره من القطاعات التي تستهلك الطاقة.

وتمتلك الحكومة السعودية معظم أسهم “أرامكو”، تاركة أقل من 2% فقط من الشركة للمساهمة العامة في السوق المالية السعودية “تداول”.

وبادر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، طرح جزء من أسهم “أرامكو” للمساهمة العامة في نهاية العام 2019 وأبرز الفكرة باعتبارها طريقة لجمع الأموال لتطوير المدن الجديدة والمشروعات الضخمة عبر أنحاء البلاد، مما يخلق فرصا مهمة في القطاع الخاص للشباب السعودي.

ورغم التذبذب في المكاسب التي تحققها “أرامكو” عبر السنوات، فإن الشركة التزمت بتعهدها دفع أرباح سنوية بقيمة 75 مليار دولار حتى العام 2024 لحاملي أسهمها.

المصدر: “أسوشيتد برس” + وكالات

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=418083

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