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ضربة استباقية للتحالف.. تدمير مسيرتين حوثيتين قبل تنفيذ عمل عدائي ضدّ المملكة

كل الوطن - فريق التحرير
2021-10-06T23:44:31+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 28 دقيقةآخر تحديث : الأربعاء 6 أكتوبر 2021 - 11:44 مساءً
ضربة استباقية للتحالف.. تدمير مسيرتين حوثيتين قبل تنفيذ عمل عدائي ضدّ المملكة

كل الوطن – وكالات: أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية عن تدمير موقع لميليشيا الحوثي الارهابية، في مدينة الجوف في اليمن يستخدم لتفخيخ وإطلاق الطائرات المسيرة.

كما أعلن عن “تدمير طائرتين مسيرتين مجهزتين لتنفيذ عمل عدائي وشيك نحو المملكة العربية السعودية”.

هذا وأعلن التحالف في وقت سابق اليوم أنه استهدف موقعا لتجميع وتفخيخ وإطلاق الزوارق المفخخة باللحيه في محافظة الحديدة باليمن، مما أدى إلى تدمير 3 زوارق مفخخة بالموقع تم تجهيزها لتنفيذ عمليات عدائية وهجمات وشيكة.

المصدر: صحيفة “الرياض”

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=418094

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