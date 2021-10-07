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مدير مكتب ولي العهد السعودي ينعى والد “حارس الملوك”

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 55 ثانيةآخر تحديث : الخميس 7 أكتوبر 2021 - 2:41 مساءً
مدير مكتب ولي العهد السعودي ينعى والد “حارس الملوك”

كل الوطن – وكالات: نعى بدر العساكر، مدير مكتب سمو ولي العهد محمد بن سلمان، اللواء بداح الفغم والد اللواء الفقيد عبد العزيز الفغم المعروف بحارس الملوك، ووصفه بأنه “رجل خدم وطنه بإخلاص وتفان”.

ودعا مدير مكتب ولي العهد للواء بداح الفغم وابنه عبد العزيز الفغم بالرحمة، معربا عن خالص العزاء والمواساة لأهله وذويه.

كما كتب تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية في نعي اللواء بداح عبد الله الفغم “اللهم أبدلهُ دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله اللهم اجزه عن الإحسان إحسانا وعن الإساءة عفوا وغفرانا”.

ولقيت وفاة اللواء بداح الفغم أصداء واسعة في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وشارك عدد كبير من النشطاء السعودييين في نعي الفقيد والتعبير عن المواساة لأهله وذويه تحت هشتاغ “بداح الفغم في ذمة الله”.

المصدر: تويتر

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=418104

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