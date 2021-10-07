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الأمير سطام بن خالد يعلق على مبررات المالكي لإعدام صدّام حسين يوم عيد الأضحى

كل الوطن - فريق التحرير
2021-10-07T14:55:09+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 8 دقائقآخر تحديث : الخميس 7 أكتوبر 2021 - 2:55 مساءً
الأمير سطام بن خالد يعلق على مبررات المالكي لإعدام صدّام حسين يوم عيد الأضحى

كل الوطن – الرياض: علق الأمير سطام بن خالد آل سعود على ما ورد على لسان رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي من مبررات لإعدام صدام حسين في عيد الأضحى منتقدا القناة التي استضافته.

وكان المالكي قد تطرق في مقابلة مع قناة “الحدث” إلى إعدام صدام حسين يوم العيد مبررا ذلك بقوله: “ما عندنا في الدستور ما يمنع إجراء إعدام في أيام العيد وهذا ما قاله القانون وما قاله القضاء الموجود حاليا”.

وواصل المالكي سرد وجهة نظره وتبرير إعدام صدام حسين يوم عيد الأضحى قائلا: “كان نهاية الشهر هو هذا اليوم وإذا لم يعدم فستكون مخالفة على الحكومة العراقية، لذلك نحن التزمنا بالسياقات القانونية والالتزامات الدستورية في عملية الإعدام. وهذا هو حق الشعب وحق الشهداء وحق الشخصيات وحق العراق الذي انتهكت كرامته بسبب سياسة هذا الرجل والحزب الذي ينتمي إليه”.

ورأى الأمير سطام في تدوينته أن إعطاء مساحة للمالكي: “لتبرير مواقفه أو تمرير أجنداته هو فشل إعلامي ذريع”، لافتا في هذا السياق إلى وجود “عوامل تحدد النجاح أو الفشل وهي هدفك من اللقاء والإعداد الجيد والمتكامل والمذيع القوي الذي سيحاوره”.

المصدر: تويتر

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=418107

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