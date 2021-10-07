السعودية: استمرار إيران بتخصيب اليورانيوم بكميات تتجاوز الحدّ المسموح يمثل تهديدا لأمن المنطقة

كل الوطن – وكالات: أعربت المملكة العربية السعودية عن قلقها إزاء “عدم تنفيذ إيران لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي 5+1″، معتبرة أن حل هذا الملف يشكل خطوة مهمة لتحقيق الأمن والاستقرار والتفاهم بين دول المنطقة.

وقال مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله بن يحيى المعلمي، في كلمة ألقاها أمام اللجنة الأولى في الدورة 76 للجمعية العامة للمنظمة، إن “استمرار إيران في تخصيب اليورانيوم بكميات تتجاوز الحد المسموح به يمثل تهديدا لأمن دول المنطقة”.

وأضاف أن “المملكة تأمل في أن تستأنف المفاوضات في فيينا من أجل الوصول إلى اتفاق ملزم يعالج أوجه القصور القائمة حاليا وخاصة ما يتعلق بالممارسات السلبية لإيران وبرنامجها الخطير للصواريخ البالستيه، وبشكل يضمن سلمية برنامج إيران النووي ويمنعها من الحصول على الأسلحة النووية”.

وأشار إلى أن “المملكة تؤمن بأهمية معاهدة عدم الانتشار النووي وتحقيق التوازن بين مرتكزاتها الثلاث (نزع السلاح، وعدم الانتشار، والاستخدامات السلمية)، حيث سارعت المملكة إلى الانضمام للمعاهدة للمساهمة في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق عالمية المعاهدة والإزالة الشاملة للأسلحة النووية بناء على ما نصت عليه المعاهدة في مادتها السادسة”.

وأضاف: “أي حادث عرضي تتعرض له أي منشأة نووية بسبب حدوث كارثة طبيعية كالزلازل والفيضانات تصيب العالم بالهلع والذعر نتيجة للمخاطر التي قد يتسبب بها تسرب المواد النووية إلى الهواء والمياه”.

وأشار إلى أن “المملكة ترى أن الخطوة الأولى لتحقيق الإزالة الكاملة للأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى هي بالمسارعة في دعم إنشاء المناطق الخالية من الأسلحة النووية حول العالم، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط”. ولفت إلى أنه “في هذا الشأن تعيد المملكة التذكير بما أكدت عليه مؤتمرات مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي بشأن مطالبة إسرائيل، الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي لا تزال خارج المعاهدة، بسرعة الانضمام إليها، وإخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

المصدر: “واس”

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=418119