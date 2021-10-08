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السعودية.. القبض على مصري امتهن إجراء عمليات تجميل للإبل لرفع سعرها

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 8 دقائقآخر تحديث : الجمعة 8 أكتوبر 2021 - 3:38 مساءً
السعودية.. القبض على مصري امتهن إجراء عمليات تجميل للإبل لرفع سعرها

كل الوطن – وكالات: أعلنت السلطات السعودية إلقاء القبض على وافد يحمل الجنسية المصرية، امتهن عملية تجميل الإبل بهدف زيادة سعرها.

وقال الأمن العام السعودي، في بيان: “أسفرت إجراءات الاستدلال بشرطة محافظة الاحساء بالتنسيق مع شرطة منطقة الرياض عن تحديد هوية وافد زائر من الجنسية المصرية في العقد الرابع من العمر امتهن بالقيام بعمليات تجميل للإبل من شأنها تعديل مواصفاتها الخلقية لغرض زيادة قيمتها عند البيع”.

ولفت إلى أن “عملية القبض جاءت بالتعاون مع نادي الإبل ووفق المتابعة الأمنية للمخالفات وضبط مرتكبيها. وضبط بحوزته بعض الأدوات والمستحضرات التي تستخدم في مثل هذه العمليات واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى الجهة المختصة”.

المصدر: الأمن العام السعودي

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=418137

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