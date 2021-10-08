تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
Ad Space
أخر المستجدات
كل الوطنالمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يستفز المصريين بتغريدة حول نصر اكتوبركل الوطنمصر.. فتح تحقيق عاجل بعد العثور على كميات كبيرة من لقاح كورونا في الشارعكل الوطنالسعودية: استمرار إيران بتخصيب اليورانيوم بكميات تتجاوز الحدّ المسموح يمثل تهديدا لأمن المنطقةكل الوطنالأمير سطام بن خالد يعلق على مبررات المالكي لإعدام صدّام حسين يوم عيد الأضحىكل الوطنالدفاعات السعودية تعترض وتدمر مسيرة مفخخة حاولت تنفيذ هجوم على مطار أبها الدوليكل الوطنضربة استباقية للتحالف.. تدمير مسيرتين حوثيتين قبل تنفيذ عمل عدائي ضدّ المملكةكل الوطنالقيمة السوقية لـ”أرامكو” السعودية تصل إلى تريليوني دولاركل الوطنالتحالف العربي يستهدف موقعا لإطلاق الزوارق المفخخة في محافظة الحديدة اليمنيةكل الوطنالملك سلمان يتسلم أوراق اعتماد سفير قطر لدى السعوديةكل الوطنوزيرة إسرائيلية: نتعلم من الإمارات الذكاء والدولة الفلسطينية لن تقوم لها قائمة!

السعودية.. الجهات المختصة تداهم مصنعا للخمور يدار من قبل عمالة وافدة

كل الوطن - فريق التحرير
أخبار المناطقجرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 36 ثانيةآخر تحديث : الجمعة 8 أكتوبر 2021 - 10:39 مساءً
السعودية.. الجهات المختصة تداهم مصنعا للخمور يدار من قبل عمالة وافدة

كل الوطن – الرياض: تمكنت أمانة العاصمة، في منطقة مكة المكرمة بالسعودية، بمشاركة الجهات الأمنية من مداهمة مصنع للخمور يدار من قبل عمالة وافدة مخالفة لأنظمة الإقامة والعمل.

وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة، أنه تم “رصد إحدى الاستراحات بحي الراشدية وبعد مداهمة الموقع ألقت الجهات الأمنية القبض على العمالة القائمة عليه، في حين أتلفت الأمانة 3470 لترا من الخمور و8 أكياس من السكر، كما صادرت الأدوات المستخدمة في عملية التصنيع وعملت على تطهير الموقع حسب الإجراءات الصحية المتبعة”.

وأكدت الأمانة أنها “تتصدى بالتعاون مع الجهات الأمنية لكافة الممارسات السلبية، وتتابع كافة المخالفات من خلال جولاتها الرقابية التفتيشية الميدانية حفاظا على سلامة المجتمع”.

المصدر: “عكاظ”

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=419084

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.