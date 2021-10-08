عطل جديد في عمل “إنستغرام” و”فيسبوك”

كل الوطن – وكالات: أفاد موقع Downdetector بأن العديد من مستخدمي الانترنت أخبروا بوجود عطل في عمل موقعي “إنستغرام” و”فيسبوك” للتواصل الاجتماعي، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوع.

وحسب الموقع، فإن نحو 30 ألف شخص تحدثوا عن تعطل “إنستغرام”، إضافة إلى عدد أقل من المستخدمين الذين أبلغوا عن تعطل “فيسبوك”، يوم الجمعة.

واشتكى كذلك أكثر من 800 شخص من مشاكل في عمل تطبيق “ماسنجر” التابع لـ”فيسبوك”.

ويأتي ذلك بعد 4 أيام من تعطل غير مسبوق لخدمات “فيسبوك” و”إنستغرام” و”واتساب” وبعض المنصات الأخرى، استمر نحو 6 ساعات.

وتسبب التعطل يوم الاثنين الماضي 4 أكتوبر بخسائر كبيرة للشركات التكنولوجية، وخاصة “فيسبوك”. واعتذر مؤسس الشركة مارك زوكربرغ عما حدث، مشيرا إلى التعطل ناجم عن خطأ أثناء إعادة تكوين لبروتوكولات الـ DNS.

المصدر: وكالات

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=419087