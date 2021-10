تحت عدسة الكاميرا.. الشرطة الأمريكية تحرر رهينة وتقتل خاطفها

كل الوطن – وكالات: حررت الشرطة الأمريكية امرأة وقتلت رجلا احتجزها رهينة في حادث وقع في شقة بمبنى سكني شاهق في وسط مدينة لوس أنجلوس غربي البلاد مساء أمس الجمعة.

وأظهر مقطع فيديو تم تصويره من نافذة للمبنى المقابل، رجلا وهو يحتجز امرأة رهينة ويهددها بالسلاح، قبل أن يقدم فريق التدخل السريع على اقتحام باب الشقة وإطلاق النار.

*Viewer Discretion Advised* Video shows swarms of LAPD surrounding the building for a possible hostage as Officer involved shooting occurs. video by @_teddybomber pic.twitter.com/Lrhn6Evy4X

#LosAngeles: A hostage situation ends with the suspect dead, according to the #LAPD

🔺The suspect appears to hold the hostage at gunpoint

🔺Police say "they saw the suspect in a hallway armed with a gun"

🔺SWAT appears to fire at the suspectpic.twitter.com/q2lXirl1an

