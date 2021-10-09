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الكويت.. وفاة شخصين وإنقاذ 7 والبحث جار عن عاشر جراء حادث غرق

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثعربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 12 دقيقةآخر تحديث : السبت 9 أكتوبر 2021 - 2:33 مساءً
الكويت.. وفاة شخصين وإنقاذ 7 والبحث جار عن عاشر جراء حادث غرق

كل الوطن – وكالات: أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، وفاة شخصين فيما البحث جاريا عن شخص ثالث مفقود إثر حادث غرق تعرض له عشرة أشخاص في وقت سابق من أمس الجمعة، مقابل شاطئ البدع كانوا يمارسون السباحة.

وذكرت الوزارة في بيان أن “بلاغا ورد إلى غرفة العمليات يفيد بغرق عدد من المقيمين قرب شاطئ المسيلة وعلى الفور انتقلت دوريات الإدارة العامة لخفر السواحل إلى موقع البلاغ وتبين أن 10 أشخاص تعرضوا لحادث بسبب تيارات مائية قوية تم انتشال 7 منهم بحالة جيدة فيما توفي اثنان ولا يزال البحث جاريا عن شخص واحد مفقود”.

وأهابت الوزارة بمرتادي البحر ضرورة توخي الحذر والالتزام بشروط الأمن والسلامة وتوفير كافة المستلزمات الوقائية حفاظا على حياتهم والاتصال بعمليات خفر السواحل للإبلاغ عن أي حالات طارئة أو حوادث مفاجئة.

وفي وقت سابق، أوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام حول المفقودين الـ10 مقابل شاطئ البدع، أنه عند وصول فرقة إطفاء مركز السالمية للإنقاذ البحري إلى المكان، تبين وجود 6 أشخاص بحالة سليمة وشخصين بحالة حرجة تم نقلهما إلى المستشفى، كما أشارت إلى الشخصين المفقودين الأخيرين، بأنه عثر على أحدهما وقد فارق الحياة، فيما لا يزال البحث جاريا عن العاشر.

المصدر: “الراي”

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=419095

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