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10 جرحى في هجوم بطائرة مسيرة مفخخة ثانية استهدف مطار الملك عبد الله في جازان

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 21 ثانيةآخر تحديث : السبت 9 أكتوبر 2021 - 3:15 مساءً
10 جرحى في هجوم بطائرة مسيرة مفخخة ثانية استهدف مطار الملك عبد الله في جازان

كل الوطن – وكالات: أعلن التحالف العربي، صباح اليوم السبت، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة ثانية أطلقتها جماعة الحوثي الارهابية باتجاه السعودية، وكانت تستهدف مطار الملك عبد الله في جازان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، بأن “محاولة الهجوم العدائي تم تنفيذها بطائرة مسيّرة ومفخخة ونتج عن ذلك وقوع عدد (10) إصابات بين المدنيين من المسافرين والعاملين بمطارالملك عبد الله”.
وأضاف أن 6 من المصابين من موظفي المطار وهم سعوديون، و3 منهم عمال بالمطار من الجنسية البنغلاديشية، إضافة لموظف سوداني الجنسية.

وحول الأضرار المادية التي لحقت بالمطار جراء الاستهداف قال: “نتج عن المحاولة العدائية وقوع أضرار مادية بسيطة وتهشم زجاج بعض الواجهات بالمطار”.

وأضاف المالكي أن “الميليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة في ممارساتها اللا أخلاقية بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وأن استهداف مطار مدني قد يرقى إلى جريمة حرب لتعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية حماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية”.

المصدر: الإخبارية السعودية + “واس”

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=419108

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