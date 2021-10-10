رسام سعودي يكشف عن لوحة اشتراها منه الملك سلمان بسعر خيالي

كل الوطن – وكالات: كشف الرسام التشكيلي فهد الربيق، عن بيعه لوحة لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، عندما كان أميرا لمنطقة الرياض قبل نحو 45 عاما، بمبلغ خيالي.

وقال الربيق في لقاء مع قناة “السعودية” مساء اليوم، إن أكبر فنان في ذلك الوقت، أي قبل 45 عاما، كان يبيع لوحته مقابل 3 – 4 آلاف ريال سعودي، لكنه أخبر الملك سلمان، وكان وقتها أميرا لمنطقة الرياض، أنه لا ينوي بيع اللوحة، التي قدرت قيمتها بـ 15 ألف ريال سعودي.

وتابع، أن الملك اشتراها بهذا المبلغ، الذي كان يمكنه وقتها شراء أكبر قطعتي أرض في أحياء شمال العاصمة الرياض.

واللوحة التي اشتراها الملك سلمان، كانت تصور الملك الموحد للسعودية عبد العزيز آل سعود (1876- 1953)، حسب ما ذكرت مواقع محلية سعودية.

المصدر: قناة “السعودية”

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=419113