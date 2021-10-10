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الرياض: القبض على مواطن تحرش بامرأة

كل الوطن - فريق التحرير
2021-10-10T10:28:47+03:00
جرائم وحوادثمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 8 دقائقآخر تحديث : الأحد 10 أكتوبر 2021 - 10:28 صباحًا
الرياض: القبض على مواطن تحرش بامرأة

كل الوطن – واس: تمكنت شرطة الرياض من إلقاء القبض على شخص، كان قد تحرش بامرأة في أحد الأماكن العامة.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أنه إشارة إلى ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض امرأة في أحد الأماكن العامة للتحرش من شخص، بألفاظ تتنافى مع الآداب العامة وتوثيقه ذلك ونشره، فقد أسفرت المتابعة الأمنية بالتنسيق مع شرطة منطقة عسير عن تحديد هويته والقبض عليه وهو مواطن، في العقد الثاني من العمر.

وأضاف أنه جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته للنيابة العامة.

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=419119

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