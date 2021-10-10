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نقابة تونسية تدين تصريحات المرزوقي وتطالب بسحب جواز سفره الدبلوماسي

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : الأحد 10 أكتوبر 2021 - 10:39 صباحًا
نقابة تونسية تدين تصريحات المرزوقي وتطالب بسحب جواز سفره الدبلوماسي

دان المكتب التنفيذي لنقابة السلك الدبلوماسي التونسي، تصريحات الرئيس السابق، المنصف المرزوقي، الأخيرة، التي أدلى بها من العاصمة الفرنسية باريس.

وفي بيان نشره على صفحته في “فيسبوك”، قال المكتب التنفيذي للنقابة: “على إثر التصريحات الخطيرة والمشينة التي أدلى بها بباريس، الرئيس المؤقت السابق محمد المنصف المرزوقي، والتي حرض فيها سلطات دولة أجنبية لاتخاذ تدابير عقابية ضد بلاده والسعي لإفشال القمة 50 لمنظمة الفرنكوفونية المقرر تنظيمها بتونس الشهر القادم، فن المكتب التنفيذي لنقابة السلك الدبلوماسي التونسي يدين بأشد العبارات هذه الأفعال والتصريحات اللا وطنية الصادرة عن مسؤول سامي سابق تقلد مهام لها علاقة بالسياسة الخارجية والعمل الدبلوماسي للبلاد”.

وطالبت نقابة السلك الدبلوماسي التونسي من رئاسة الجمهورية ووزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بـ”سحب جواز السفر الدبلوماسي الممنوح للمعني بالأمر نظرا لإخلاله بواجب التحفظ والمس من مصالح البلاد، وهي أفعال تتعارض مع المهام الدبلوماسية النبيلة كما تخالف أحكام اتفاقية فيانا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961″.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=419124

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