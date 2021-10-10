تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
Ad Space
أخر المستجدات
كل الوطنوثائق إسرائيلية: القذافي ضغط على السادات بغية إرجاء حرب أكتوبركل الوطننقابة تونسية تدين تصريحات المرزوقي وتطالب بسحب جواز سفره الدبلوماسيكل الوطن10 جرحى في هجوم بطائرة مسيرة مفخخة ثانية استهدف مطار الملك عبد الله في جازانكل الوطنالسعودية.. مواطن يوثق جريمة اعتدائه على مسن والجهات الأمنية تتدخل (فيديو)كل الوطنحان الوقت لترك “واتس آب”؟.. الملايين “يغادرون” التطبيق مع إعلان أحد المنافسين عن أخبار غير عاديةكل الوطنإعلام لبناني: انفصال شبكة الكهرباء بشكل كامل في لبنان ودخول البلاد في العتمةكل الوطنعطل جديد في عمل “إنستغرام” و”فيسبوك”كل الوطنالمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يستفز المصريين بتغريدة حول نصر اكتوبركل الوطنمصر.. فتح تحقيق عاجل بعد العثور على كميات كبيرة من لقاح كورونا في الشارعكل الوطنالسعودية: استمرار إيران بتخصيب اليورانيوم بكميات تتجاوز الحدّ المسموح يمثل تهديدا لأمن المنطقة

وثائق إسرائيلية: القذافي ضغط على السادات بغية إرجاء حرب أكتوبر

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 10 دقائقآخر تحديث : الأحد 10 أكتوبر 2021 - 10:45 صباحًا
وثائق إسرائيلية: القذافي ضغط على السادات بغية إرجاء حرب أكتوبر
معمر القذافي

كل الوطن – وكالات: سلطت وثائق جديدة نشرتها إسرائيل بمناسبة ذكرى اندلاع حرب أكتوبر الضوء على مواقف الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي إبان هذا النزاع.

ونقلت وثيقة تضم ملخصا لاجتماع عقد في منزل رئيسة الوزراء الإسرائيلية حينذاك غولدا مائير، عن رئيس فرع استخبارات الجيش الاسرائيلي، ألياهو زعيرا، ذكره أن القذافي كان غاضبا وكان يضغط على الرئيس المصري أنور السادات بغية إرجاء الحرب.

ووفقا لهذه الوثيقة، طلب السادات المال من القذافي الذي تم وصفه “الطرف الثالث في المعادلة”، غير أن الزعيم الليبي قال إن لن يلبي هذا الطلب ما لم تكن هناك خطة جاهزة، لكن الرئيس المصري من جانبه لم يرغب في تقديم مثل هذه الخطة.

وأوضح المسؤول الإسرائيلي، حسب الوثيقة، أن القذافي طرح موقفا يقضي بأنه “ليس مستعدا للتعامل مع دفع إسرائيل الى الخط الاخضر” وشدد على ضرورة تدمير إسرائيل و”رميهم في البحر” كي يصبح بإمكان الفلسطينيين العودة إلى ديارهم.

وكان القذافي، حسب الوثيقة، مقتنعا بضرورة إطلاق عملية شاملة إذا كانت فرص النجاح مطلقة، غير أنه اعتقد أن السادات والرئيس السوري حافظ الأسد لم يكونا مستعدين ولم تكن لديهم القوة ولا خطة لتطبيق ذلك.

ونقل المسؤول الإسرائيلي عن القذافي قوله مخاطبا السادات: “مهما فعلت ستفشل في هذا وذاك”، مضيفا: “الحرب ستكون شرسة للغاية وستستغرق وقتا طويلا لذا يجب عليك تأجيل الحرب حتى تكون جاهزا”.

وتم الكشف عن هذه التفاصيل ضمن حزمة الوثائق التي نشرها أرشيف إسرائيل مؤخرا بمناسبة الذكرى الـ48 لاندلاع حرب أكتوبر.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=419129

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.