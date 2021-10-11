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د. عبدالمجيد الجلاَّل: انقذوا عدن من ميليشيات الانتقالي!

كل الوطن - فريق التحرير
كتاب وأقلام
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 7 دقائقآخر تحديث : الإثنين 11 أكتوبر 2021 - 12:51 مساءً
د. عبدالمجيد الجلاَّل: انقذوا عدن من ميليشيات الانتقالي!

ما جرى في مديرية كريتر التابعة لمحافظة عدن ، عاصمة محافظات جنوب اليمن، من اشتباكاتٍ ، واقتتالٍ عنيف ، بين ميليشيات مُتنافسة تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي ، وذهب ضحيتها عشرات القتلى والجرحى ، هو أمرٌ مؤسف جداً ، ومُحبط لكل من راهن على التسوية السياسية ، عبر بوابة اتفاق الرياض !

لو التزم المجلس الانتقالي الجنوبي ، بتنفيذ اتفاق الرياض ، والتقيد به ، خاصة ما يتصل بالشق العسكري منه ، لتغيرت بالكلية الخارطة الأمنية والسياسية والاقتصادية ، في عدن، وسواها من المدن والمحافظات الجنوبية ، وبالتأكيد ، ستكون هذه الخارطة ، مختلفة تماماً ، عن الواقع الحالي ، البائس والمُحتقن في هذه المناطق !

وفق اتفاق الرياض ، سيكون التنسيق والعمل المشترك ، هو أداة الربط ، بين حكومة الرئيس هادي ، والمجلس الانتقالي ، ما يُتيح توحيد كل الجهود ، لوقف الانحدار الأمني ، وبناء منظومة أمنية مُشتركة ، لمواجهة الفوضى والاقتتال ، وإعادة الهدوء والاستقرار ، ومعالجة كل المشكلات الاقتصادية والخدمية ، لهذه المناطق ، يخدم كل ذلك ، الاستقرار الحكومي في قصر المعاشيق في عدن !

لذا ، فإنَّ الأمر ، يستلزم قيام المسؤولين عن المشهد اليمني ، وفي مقدمتهم تحالف إعادة الشرعية اليمنية ، وتحديداً ، المملكة العربية السعودية ، باستخدام كل أوراقها المُتاحة ، لجهة إلزام المجلس الانتقالي الجنوبي ، بتنفيذ اتفاق الرياض، فهو، الطرف المُعرقل له ، ولا يزال ، حتى اللحظة ، يمارس التخريب المُمنهج ، لكل فقراته ، خاصة ما يتصل برفض اندماج قواته وميليشياته ، ضمن قوات وزارتي الداخلية والدفاع في حكومة الرئيس هادي !

وإذا كان الانتقالي لا يزال يأمل ، بفكرة قيام دولة الجنوب العربي ، وأنَّ اتفاق الرياض قد يحول دون تحقيق هذا الأمل ، فعليه أن يدرك تمام الإدراك ، بأنَّ ذلك الأمل ، سيظل مجرد حلم ، ولن يتحقق ، على الأقل في المدى القصير ، والأولى به أن يهتم أولاً ، وقبل كل شيء، بتنفيذ اتفاق الرياض ، والتنسيق والتعاون مع حكومة الرئيس هادي ، لجهة بسط الأمن والاستقرار في كل المحافظات الجنوبية ، وتوحيد الجهود ، للدفع قُدُماً ، ومن موقع قوة ، نحو إنجاز تسوية سياسية يمنية شاملة ، تُخرج اليمن من مستنقع الحرب والفوضى ، إلى مرحلة السلام والوفاق ، عبر حكومة وحدة وطنية ، تضم كل التيارات والأحزاب السياسية اليمنية ، بمن فيهم ، تيار الحوثي ، وبرئيس وزراء تتوافق عليه ، ويُفترض أن يقود البلاد نحو انتخابات برلمانية ورئاسية ، خلال فترة زمنية لا تتجاوز العام من تاريخ تشكيل حكومة الوحدة الوطنية !

خلاصة القول ، اليمن لم يعد يحتمل نزق هذا الفريق أو ذاك ، بل هو بحاجة إلى سلوكيات سياسية رشيدة ، تضمن تحقيق أمنه واستقراره ، والكرة الآن في ملعب التحالف العربي لردع سلوكيات وفوضى الانتقالي ، وميليشياته ، فهل يفعل ذلك !

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=419164

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