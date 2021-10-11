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محمد بن سلمان يطلق استراتيجية ليصبح الاقتصاد السعودي من أكبر 15 اقتصادا في العالم

كل الوطن - فريق التحرير
2021-10-11T17:26:00+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 8 دقائقآخر تحديث : الإثنين 11 أكتوبر 2021 - 5:26 مساءً
محمد بن سلمان يطلق استراتيجية ليصبح الاقتصاد السعودي من أكبر 15 اقتصادا في العالم

كل الوطن – الرياض: أطلق سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم الاثنين، الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي تعد أحد الممكنات الرئيسية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقال الأمير محمد بن سلمان، إنه سيتم ضخ استثمارات تفوق 12 تريليون ريال (3.2 تريليون دولار) في الاقتصاد المحلي حتى العام 2030، مشيرا إلى أنه سيتم توفير 5 تريليونات ريال من مبادرات ومشاريع برنامج شريك، و3 تريليونات ريال من صندوق الاستثمارات مخصصة للاستمارات المحلية، و4 تريليونات ريال من استثمارات الشركات تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.

وأضاف: “علاوة على ذلك، سيحظى الاقتصاد بضخ حوالي 10 تريليونات ريال أخرى من الإنفاق الحكومي من خلال الميزانية العامة للدولة خلال العشر سنوات القادمة و5 تريليونات ريال أخرى من الإنفاق الاستهلاكي الخاص لنفس الفترة ليشكل إجمالي هذا الإنفاق ما يقارب 27 تريليون ريال (7.2 تريليون دولار) حتى العام 2030”.

وأشار إلى أنه بتحقيق هذه المستهدفات، من المتوقع ارتفاع نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 22% في عام 2019 إلى 30% في عام 2030، الأمر الذي سيسهم في نمو الاقتصاد السعودي ليصبح من أكبر 15 اقتصادا على مستوى العالم.

كذلك أشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تهدف إلى رفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال سنويا، وزيادة الاستثمار المحلي ليصل إلى حوالي 1.7 تريليون ريال سنويا بحلول عام 2030.

وأعرب سمو ولي العهد عن رضاه عما تم تحقيقه حتى الآن في إطار خطة “رؤية 2030″، وقال: “نفخر اليوم بما حققته مملكة الفرص من إنجازات مبهرة، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين خلال المرحلة الأولى من تنفيذ رؤية المملكة 2030، وسنواصل العمل نحو مستقبل مشرق، يعززه اقتصاد متنوع ومستدام”.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)

المصدر: واس

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=419189

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