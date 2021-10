نتائج واعدة تكشفها تجارب علاج “مذهل” يمكن أن يقضي على الأورام في المرضى الميؤوس من شفائهم

كل الوطن – وكالات: أعلن الباحثون عن إحرازهم تقدما كبيرا في مجال السرطان، من خلال النتائج التي توصلوا إليها باستخدام عقار “عجيب مذهل” يمكنه تدمير الأورام في المرضى الميؤوس من شفائهم.

ووجدت تجربة تاريخية أن مزيجا من دوائين للعلاج المناعي يسخران أجهزة المناعة لدى المرضى لقتل خلاياهم السرطانية.

In a trial, researchers at The Royal Marsden & @ICR_London have found a new treatment, using a cocktail of immunotherapy medications which harness patients’ immune systems, which can kill cancer cells in head and neck tumours. Read more in the @guardian – https://t.co/6xq17EfK47

— The Royal Marsden NHS Foundation Trust (@royalmarsdenNHS) October 11, 2021