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الفنانة حنان شوقي: كريم عبد العزيز “نمبر وان” ومحمد رمضان “مش صادق” (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
2021-10-11T21:34:15+03:00
فنون ونجومفيديوهات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 دقائقآخر تحديث : الإثنين 11 أكتوبر 2021 - 9:34 مساءً
الفنانة حنان شوقي: كريم عبد العزيز “نمبر وان” ومحمد رمضان “مش صادق” (فيديو)

كل الوطن – وكالات: اعتبرت الفنانة المصرية، حنان شوقي، أن الفنان كريم، عبدالعزيز هو “نمبر وان”، وليس الفنان محمد رمضان (الذي كان قد اشتهر بلقب “نمبر وان”).

وخلال لقائها مع برنامج “نص الكلام”، قالت حنان شوقي: “لما شوفت كريم عبد العزيز بيمثل في رمضان، حسيت إن نور الشريف لسة مامتش، ولا أحمد زكي مات..هو بيشيل الوسط الفني علىإايديه.. الوسط الفني تقيل بكريم عبدالعزيز”.

وأضافنت: “أنا مش بتابع أي حاجة لمحمد رمضان ولا أحب أتابع، مبعرفش اتفرج على حد مش صادق.. وعلى الرغم من إن عنده كاريزما، إلا أن هو اللي بيبوظ نفسه.. لأنه طول الوقت بيقلد أحمد زكي، حتى ببلعان الرق”.

وأردفت: “أنا مابحبش البني آدم اللي بيجور على إنسان آخر.. وياخد بونط على السوشيال ميديا، ويضيع حياة بني آدم تاني.. ده ما يبقاش فنان.. ومش هشتغل معاه حتى لو إدوني ملايين الملايين..أنا معرفش استغل معاه.”.

وأكملت الفنانة المصرية: “هو اللي بيعمل كده في نفسه..بيصعب عليا.. لأن الغرور ساعات مش بيخلي صاحبه يعرف يتحكم فيها بعد كده”.

المصدر: “النهار”

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=419202

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