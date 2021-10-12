الفنان السعودي عبد الله السدحان يكشف عن “لحظة تعب” من أصعب المشاهد التي قام بتمثيلها (فيديو)

كل الوطن – الرياض: كشف الفنان السعودي، عبد الله السدحان، عن “لحظة تعب فيها جدا” خلال أدائه لدور تمثيلي في أحد الأعمال التلفزيونية، في إشارة إلى صعوبة المشهد الذي قدمه.

وعلى حسابه في “تويتر”، نشر عبد الله السدحان، مقطع فيديو يظهر مشهدا قام بتمثيله في مسلسل “طاش ما طاش”، يشاركه فيه الفنان ناصر القصبي.

اللحظة هذي كم تعبت فيها ، بس المشاعر جميلة 👍 pic.twitter.com/TRZ8pystAz — عبدالله السدحان (@Abdulsadhan) October 10, 2021

وفي المشهد، ظهر عبد الله السدحان أثناء تعرضه للسجن قبل تنفيذ حكم الإعدام ضده، وكان مقيدا بالسلاسل أسفل قدميه، فيما يتم أخذه لتطبيق الحكم ليذهب ويصلي قبلها، وعلامات الخوف تبدو عليه.

وعلق الفنان السعودي على هذا المشهد قائلا: “اللحظة هذي كم تعبت فيها بس المشاعر جميلة”.

هذا وتفاعل العديد من المتابعين مع هذا المنشور، معربين عن إعجابهم بأدائه التمثيلي.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=419205