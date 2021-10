فوز المرشحة السعودية نورة العمرو في عضوية اللجنة الاستشارية بمجلس حقوق الإنسان

كل الوطن – وكالات: أعلن مجلس حقوق الإنسان، عن انتخاب السعودية نورة العمرو، و3 آخرين، كأربعة أعضاء للجنته الاستشارية.

وعلى حسابه في “تويتر”، كشف مجلس حقوق الإنسان عن أربعة أعضاء تم انتخابهم في لجنته الاستشارية، وهم:

– فاسيليس تسيفيليكوس، من اليونان.

– نورة العمرو، من السعودية.

– فرانس جاكوبس فيلجون، من جنوب إفريقيا.

– خوسيه أوغوستو ليندغرين ألفيس، من البرازيل”.

