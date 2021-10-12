تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
Ad Space
أخر المستجدات
كل الوطنالفنانة حنان شوقي: كريم عبد العزيز “نمبر وان” ومحمد رمضان “مش صادق” (فيديو)كل الوطننتائج واعدة تكشفها تجارب علاج “مذهل” يمكن أن يقضي على الأورام في المرضى الميؤوس من شفائهمكل الوطنلقطة ودية تجمع اثنين من الممرضين مع أسير فلسطيني تتحول إلى قضيةكل الوطنالكشف عن ماهية مخلوق غامض “أكبر من الإنسان” عثر عليه في البحر الأحمر!كل الوطنواقعة تثير ضجة كبيرة في مصر بعد هدم مقابر وخروج أكفنة موتىكل الوطنأعضاء الحكومة التونسية الجديدة يؤدون القسم أمام الرئيس قيس سعيدكل الوطنالتحالف العربي: عملياتنا العسكرية أوقفت تقدم الحوثيين في العبديةكل الوطند. عبدالمجيد الجلاَّل: انقذوا عدن من ميليشيات الانتقالي!كل الوطنتونس.. الإعتداء على صحفيين من التلفزة الوطنية من قبل متظاهرين (فيديو)كل الوطنوفاة “أبو القنبلة النووية الباكستانية” عبدالقادر خان (فيديو)

السعودية تتخذ قرارا حاسما تجاه الطلاب غير المطعمين بلقاح كورونا

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 7 دقائقآخر تحديث : الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 - 2:46 مساءً
السعودية تتخذ قرارا حاسما تجاه الطلاب غير المطعمين بلقاح كورونا

كل الوطن – الرياض: اتخذت المملكة العربية السعودية يوم الاثنين قرارا حاسما تجاه الطلاب غير المطعمين باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأصدرت وزارة التعليم توجيها عاجلا إلى إدارات التعليم في كافة المناطق بخصوص الطلاب والطالبات الذين لم يتلقوا جرعتي لقاح كورونا بعد، وذلك بتحويلهم إلى التعليم عن بعد أو الانتساب، مع توفير كافة البدائل التعليمية المتاحة لهم.

وشددت الوزارة على ضرورة استيفاء كافة الطلبة والطالبات للتعليمات والاشتراطات الصادرة من هيئة الصحة العامة (وقاية) بشأن التحصين بجرعتين أو ما قد يستجد لاحقا من إجراءات واشتراطات وذلك خلال مدة 30 يوما تبدأ مع بداية كل فصل دراسي.

واستثنت الوزارة من هذا القرار الطلبة والطالبات الذين لديهم ظروف صحية تحول دون أخذهم للقاح وفقا لما تقرره الجهات الصحية المختصة، مؤكدة على كافة إدارات التعليم بضرورة التواصل مع وزارة الصحة للحصول على بيان بأسماء الطلاب والطالبات الذين لديهم مثل تلك الظروف الصحية.

وكانت الوزارة قد اشترطت من أجل العودة الحضورية في بداية هذا العام الدراسي حصول كافة الطلاب والطالبات على جرعتي لقاح كورونا، كما منحتهم مهلة زمنية قدرها أسبوعان بدأت مع انطلاق هذا الفصل الدراسي من أجل الحصول على الجرعتين، إلا أن قرارها الأخير هذا قد قطع الشك باليقين باعتبارهم غير منتظمي الحضور، وإحالة كل من لم يحصل على جرعتي اللقاح إلى نظام التعليم بالانتساب.

المصدر: صحيفة “عكاظ” السعودية

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=419214

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.