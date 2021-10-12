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التحالف العربي: الوضع الإنساني في العبدية اليمنية مأساوي

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 12 دقيقةآخر تحديث : الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 - 3:54 مساءً
التحالف العربي: الوضع الإنساني في العبدية اليمنية مأساوي

كل الوطن – وكالات: قال التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية إن الوضع الإنساني في منطقة العبدية بمحافظة مأرب اليمنية “مأساوي”.

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وأكد التحالف على “دعم الجيش الوطني اليمني ورجال القبائل في فك الحصار عن المدنيين بمديرية العبدية”، مشددا على أنه :ينظر في كافة الخيارات الإنسانية والعملياتية، خصوصا أن حالة الوضع الإنساني بالعبدية مأساوي”.

وأضاف التحالف: “على المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية تحمل المسؤولية، في فك الحصار عن المدنيين بالعبدية”.

المصدر: “اليوم السعودية”

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=419222

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