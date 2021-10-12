تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
Ad Space
أخر المستجدات
كل الوطنالسعودية تتّهم الأمم المتحدة بتجاهل القرارات الدولية حول اليمنكل الوطنالتحالف العربي: الوضع الإنساني في العبدية اليمنية مأساويكل الوطنالسعودية تفوز بعضوية اللجنة الاستشارية في مجلس حقوق الإنسان الأمميكل الوطنالفنانة حنان شوقي: كريم عبد العزيز “نمبر وان” ومحمد رمضان “مش صادق” (فيديو)كل الوطننتائج واعدة تكشفها تجارب علاج “مذهل” يمكن أن يقضي على الأورام في المرضى الميؤوس من شفائهمكل الوطنلقطة ودية تجمع اثنين من الممرضين مع أسير فلسطيني تتحول إلى قضيةكل الوطنالكشف عن ماهية مخلوق غامض “أكبر من الإنسان” عثر عليه في البحر الأحمر!كل الوطنواقعة تثير ضجة كبيرة في مصر بعد هدم مقابر وخروج أكفنة موتىكل الوطنأعضاء الحكومة التونسية الجديدة يؤدون القسم أمام الرئيس قيس سعيدكل الوطنالتحالف العربي: عملياتنا العسكرية أوقفت تقدم الحوثيين في العبدية

آل الشيخ يعلن إقامة مباراة تاريخية في السعودية تكريما لمارادونا تجمع فريقين عريقين

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 17 ثانيةآخر تحديث : الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 - 4:06 مساءً
آل الشيخ يعلن إقامة مباراة تاريخية في السعودية تكريما لمارادونا تجمع فريقين عريقين

كل الوطن – الرياض: أعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، إقامة مباراة تاريخية تكريما للأسطورة الأرجنتيني دييغو أرماندو ماردونا، خلال موسم الرياض الذي تبدأ فعالياته الشهر الجاري.

ونشر آل الشيخ مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” مساء يوم الاثنين، للهدف التاريخي لمارادونا في مرمى إنجلترا في مونديال المكسيك 1986، وعلق عيله: “مباراة للتاريخ ومرة في العمر.. فقط في موسم الرياض.. كأس مارادونا بين برشلونة وبوكا جونيورز”.

وتابع: “موعدنا يوم 25 نوفمبر. الأساطير لا يموتون. تخيل أكثر”.

وكانت مباراة الأرجنتين ضد إنجلترا مشهودة لأنها اتخذت طابعا سياسيا من جراء حرب المالوين بين الدولتين، وقد سبقتها حرب كلامية بين المعسكرين، لكن مارادونا تمكن من حسم نتيجة المواجهة “المعركة” لوحده على أرضية الميدان لمصلحة منتخب بلاده “التانغو” بتسجيله هدفيه، واحد بيده والثاني بعد مراوغته لمعظم لاعبي منتخب إنجلترا “الأسود الثلاثة”، وذلك في الدور ربع النهائي للبطولة كاس العالم 1986.

يذكر أن دييغو مارادونا قاد منتخب الأرجنتين للفوز بكأس العالم أخر مرة في مونديال المكسيك 1986.

المصدر: وكالات

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=419227

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.