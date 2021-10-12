آل الشيخ يعلن إقامة مباراة تاريخية في السعودية تكريما لمارادونا تجمع فريقين عريقين

كل الوطن – الرياض: أعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، إقامة مباراة تاريخية تكريما للأسطورة الأرجنتيني دييغو أرماندو ماردونا، خلال موسم الرياض الذي تبدأ فعالياته الشهر الجاري.

ونشر آل الشيخ مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” مساء يوم الاثنين، للهدف التاريخي لمارادونا في مرمى إنجلترا في مونديال المكسيك 1986، وعلق عيله: “مباراة للتاريخ ومرة في العمر.. فقط في موسم الرياض.. كأس مارادونا بين برشلونة وبوكا جونيورز”.

مباراة للتاريخ ومرة في العمر … فقط في #موسم_الرياض … كأس مارادونا بين برشلونة وبوكا جونيورز 🔥❤️🇸🇦 موعدنا يوم 25 نوفمبر … الاساطير لايموتون … تخيل أكثر 💪 pic.twitter.com/79yGVDMiLY — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 11, 2021

وتابع: “موعدنا يوم 25 نوفمبر. الأساطير لا يموتون. تخيل أكثر”.

وكانت مباراة الأرجنتين ضد إنجلترا مشهودة لأنها اتخذت طابعا سياسيا من جراء حرب المالوين بين الدولتين، وقد سبقتها حرب كلامية بين المعسكرين، لكن مارادونا تمكن من حسم نتيجة المواجهة “المعركة” لوحده على أرضية الميدان لمصلحة منتخب بلاده “التانغو” بتسجيله هدفيه، واحد بيده والثاني بعد مراوغته لمعظم لاعبي منتخب إنجلترا “الأسود الثلاثة”، وذلك في الدور ربع النهائي للبطولة كاس العالم 1986.

يذكر أن دييغو مارادونا قاد منتخب الأرجنتين للفوز بكأس العالم أخر مرة في مونديال المكسيك 1986.

المصدر: وكالات

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=419227