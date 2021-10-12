السعودية.. السيطرة على أسد طليق بمدينة الخبر (فيديو + صور)

كل الوطن – وكالات: تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية يوم الثلاثاء مقطع فيديو وثق لحظة تجول أسد في شوارع مدينة الخبر في المنطقة الشرقية للمملكة.

وقال المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في المملكة إنه تلقى بلاغا عن وجود أسد طليق في مدينة الخبر، مؤكدا أنها سيطروا على الموقف وتمكنوا من الإمساك به.

وأفاد في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بأنه تم التعامل مع الأسد وتخديره ونقله إلى مركز الإيواء تحت رعاية متخصصين وإشراف بيطري.

وأوضح المركز أنه تمت السيطرة على الأسد دون وقوع أي ضرر على السكان أو على الكائن.

سيطر #المركز_الوطني_لتنمية_الحياة_الفطرية على أسد طليق في مدينة الخبر بعد تلقيه بلاغًا عن وجود الكائن في أحد الشوارع، حيث تم التعامل مع الأسد وتخديره ونقله إلى مركز الإيواء تحت رعاية متخصصين وإشراف بيطري، وتمت السيطرة دون وقوع أي ضرر على السكان أو على الكائن. pic.twitter.com/4CFgHqwpLJ — المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية (@NCW_center) October 12, 2021

#السعودية الحياة الفطرية: السيطرة على #أسد طليق بعد تلقي بلاغ عن وجوده في أحد الشوارع بمدينة #الخبر. حيث تم التعامل مع #الأسد وتخديره ونقله إلى مركز الإيواء تحت رعاية متخصصين وإشراف بيطري،وتمت السيطرة دون وقوع أي ضرر على السكان أو على الكائن#المركز_الوطني_لتنمية_الحياة_الفطريةpic.twitter.com/csagDkC4hV — خليجية نيوز (@khalejianews) October 12, 2021

المصدر: RT + “تويتر”

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=419231