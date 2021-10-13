التحالف العربي يعلن إحباط “هجومين وشيكين” من الحوثيين في البحر الأحمر

كل الوطن – وكالات: أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية اليوم الأربعاء عن إحباطه هجومين وشيكين من قبل جماعة الحوثي في جنوب البحر الأحمر.

وأكد التحالف، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية، تدمير زورقين مفخخين تابعين للحوثيين و”إحباط تنفيذ عمليتي هجوم وشيك”، محملا الجماعة المسؤولية عن انتهاك الاتفاق المبرم عام 2018 في السويد من خلال إطلاق العمليات العدائية من محافظة الحديدة في غرب اليمن.

وحذر التحالف من استمرار الحوثيين في تهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

ولم يعلن الحوثيون عن تنفيذهم أي عمليات اليوم.

المصدر: “واس”

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=419244