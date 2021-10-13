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روسيا والسعودية تتبادلان الخبرات في مجال القوانين والتشريعات

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : الأربعاء 13 أكتوبر 2021 - 11:40 مساءً
روسيا والسعودية تتبادلان الخبرات في مجال القوانين والتشريعات

كل الوطن – وكالات: اتفق المدعي العام الروسي إيغور كراسنوف مع وزير العدل السعودي وليد بن محمد الصمعاني، على التعاون بين الإدارات القضائية في البلدين.

وأشار كراسنوف، إلى أن “التعاون سيشمل، في جملة أمور، تبادل الخبرات وأفضل الممارسات القضائية”.

وقال: “من الأهمية بمكان، الخبرة في مجال إدارة المستندات الإلكترونية، وتطوير التشريعات المتعلقة باستخدام العملات المشفرة، ومكافحة الجرائم الإلكترونية، وحماية الأسرة وحقوق القاصرين، بما في ذلك ضد العنف المنزلي”.

وأضاف: “فقط من خلال تنسيق أعمالنا المشتركة يمكننا مكافحة الجريمة العابرة للحدود بشكل فعال”. وتابع: “علاوة على ذلك، بدأنا الآن في استخدام عناصر الذكاء الصناعي في ممارستنا الاشرافية”.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=419248

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