تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
Ad Space
أخر المستجدات
كل الوطنألمانيا تضم دولتين خليجيتين إلى “القائمة الآمنة” للسفركل الوطنروسيا والسعودية تتبادلان الخبرات في مجال القوانين والتشريعاتكل الوطنالتحالف العربي يعلن إحباط “هجومين وشيكين” من الحوثيين في البحر الأحمركل الوطنمصر.. حريق هائل في قاعة افتتاح مهرجان الجونة السينمائي (صورة)كل الوطنالسيسي يعلن عن الجمهورية الجديدة في مصركل الوطنالسعودية تتّهم الأمم المتحدة بتجاهل القرارات الدولية حول اليمنكل الوطنالتحالف العربي: الوضع الإنساني في العبدية اليمنية مأساويكل الوطنالسعودية تفوز بعضوية اللجنة الاستشارية في مجلس حقوق الإنسان الأمميكل الوطنالفنانة حنان شوقي: كريم عبد العزيز “نمبر وان” ومحمد رمضان “مش صادق” (فيديو)كل الوطننتائج واعدة تكشفها تجارب علاج “مذهل” يمكن أن يقضي على الأورام في المرضى الميؤوس من شفائهم

ألمانيا تضم دولتين خليجيتين إلى “القائمة الآمنة” للسفر

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : الأربعاء 13 أكتوبر 2021 - 11:49 مساءً
ألمانيا تضم دولتين خليجيتين إلى “القائمة الآمنة” للسفر

كل الوطن – وكالات: ألغت الحكومة الألمانية قيودا كانت مفروضة على المسافرين من دولتي الإمارات والبحرين جراء فيروس كورونا، لتنضما إلى الكويت وقطر والسعودية التي دخلت القائمة الآمنة سابقا.

وبدأ تنفيذ القرار بدءا من 10 أكتوبر الجاري، إذ جرى تخفيف القيود على جميع المسافرين من دول الخليج، بصرف النظر عن حصولهم على لقاح كورونا، وبشرط تقديم نتيجة سلبية لاختبار الكشف عن الفيروس.

وتساهم اللوائح الجديدة في تعزيز اهتمام المسافرين من المنطقة لاستكشاف مجموعة واسعة من أسواق المواسم الاحتفالية والمنتجعات الصحية والنشاطات الرياضية في الهواء الطلق في أنحاء ألمانيا.

المصدر: صحيفة “القبس” الكويتية

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=419251

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.