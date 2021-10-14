العاهل السعودي وولي عهده يهنئان الرئيس التونسي

كل الوطن – وكالات: بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، برقيتي تهنئة للرئيس التونسي قيس سعيد، بمناسبة ذكرى الجلاء لتونس.

وأعرب العاهل السعودي عن “أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية التونسية الشقيق اطراد التقدم والازدهار”.

وبعث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد السعودي، برقية تهنئة أيضا للرئيس قيس سعيد، بمناسبة ذكرى الجلاء لتونس.

وعبر ولي العهد، عن “أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيًا لحكومة وشعب الجمهورية التونسية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار”.

المصدر: “سبق”

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=419262