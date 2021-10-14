حول طبيعة العلاقات الروسية مع الإمارات والسعودية.. بوتين يتحدث عن مجالات تعاون واعدة مع البلدين

كل الوطن – وكالات: أشاد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بعلاقات بلاده مع السعودية والإمارات، بما في ذلك التعاون في سوق النفط، مشيرا إلى أن الشرق الأوسط يعد منطقة واعدة للغاية.

قال بوتين: “أعتقد أن الشرق الأوسط منطقة واعدة للغاية في العالم. ويتخذ قادة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية خطوات قوية لتنويع الاقتصاد، تفكر قيادة هاتين الدولتين في المستقبل، وأنا متأكد من أنها ستحقق نتائج، لأنها تعمل بشكل هادف للغاية”.

وردا على سؤال حول علاقات روسيا مع دول الشرق الأوسط والتعاون في إطار “أوبك+”، قال بوتين، خلال مقابلة مع قناة “سي أن بي سي” الأمريكية، مع الصحفية هيدلي جامبل، نشرت اليوم الخميس: “بالنسبة لجهودنا لتحقيق الاستقرار في سوق الطاقة العالمي، كل هذا يحدث في ظل نظام صارم نوعا ما: نتجادل مع بعضنا البعض، ندافع عن

مواقفنا، لكننا وجدنا حتى الآن حلولا متوازنة مقبولة من قبل جميع الأطراف”.

وعن مجالات التعاون مع السعودية والإمارات، قال الرئيس الروسي: “شركاؤنا (السعودية والإمارات) على الرغم من أنهم يبدون رائدين في مجال موارد الطاقة، في إنتاج النفط وبيعه، إلا أنهم يخططون للطاقة الخضراء أيضا، وقد يبدو ذلك غريبا للوهلة الأولى، لكنه يحدث بالفعل، نحن نتحدث معهم عن فرصة استثمار الأموال والموارد الكبيرة في التقنيات الجديدة ومصادر الطاقة الجديدة. أعتقد أن هذا مجال واعد للغاية لتعاوننا في المستقبل”.

جاءت المقابلة على هامش المنتدى الدولي “أسبوع الطاقة الروسي”، الذي انطلقت أعماله أمس في موسكو، وسط مشاركة دولية فعالة، ويكتسب المنتدى أهمية كون روسيا تعد أحد أبرز المشاركين في سوق الطاقة العالمية.

وينعقد المنتدى في الفترة من 13 وحتى 15 أكتوبر الجاري، وينظم في قاعة المعارض المركزية “مانيج” في وسط العاصمة الروسية موسكو.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=419277