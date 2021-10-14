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أمير قطر يبحث العلاقات مع السعودية

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 9 دقائقآخر تحديث : الخميس 14 أكتوبر 2021 - 4:42 مساءً
أمير قطر يبحث العلاقات مع السعودية

كل الوطن – وكالات: بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء السعودي، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.

واستقبل أمير قطر، في مكتبه بالديوان الأميري، اليوم الخميس، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي، الذي نقل للشيخ تميم بن حمد “تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع”.

وحمل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، وزير الدولة السعودي تركي بن محمد بن فهد، “تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولولي العهد، وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية”.

وجرى خلال الاستقبال، تبادل الأحاديث الأخوية وبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.

المصدر: “واس”

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=419280

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