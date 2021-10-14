السعودية: توقيف مهربي مخدرات تسببا في مقتل مواطنة (فيديو)

كل الوطن – الرياض: أعلنت الشرطة السعودية، اعتقال مواطنين اثنين تسببا في مقتل امرأة وإصابة زوجها، في جنوب المملكة، جراء قيادتهما سيارتهما بسرعة متهورة.

شرطة #جازان : القبض على مواطنين تسببا في حادث مروري أدى إلى إصابة مواطن ووفاة زوجته pic.twitter.com/KY2pWRNT5g — موجز السعودية (@gaya_sa_org) October 13, 2021

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، الرائد نايف حكمي، إن “الجهات الأمنية قبضت على مواطنين في العقد الثالث من العمر، تسببا في حادث مروري على أحد الطرق الرئيسية بالمنطقة، نتج عنه إصابة مواطن ووفاة زوجته”.

وأشار إلى أن التحقيقات بينت أن “أحد الجانيين كان يقود مركبته بسرعة عالية، وبحوزتهما كمية من مادة القات المخدرة، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة”.

المصدر: صحيفة الرياض

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=419286