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قطار فائق السرعة يربط بين السعودية والإمارات

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : الخميس 14 أكتوبر 2021 - 11:27 مساءً
قطار فائق السرعة يربط بين السعودية والإمارات

كل الوطن – الرياض: أفادت قناة “السعودية” أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من ربط المملكة والإمارات عبر القطارات فائقة السرعة بنهاية العام القادم 2022.

وقالت قناة “السعودية”، أن خط القطار بين البلدين هو الأوسع بدول التعاون الخليجي، ويهدف إلى تعزيز التبادل الاقتصادي وتسهيل حركة نقل البضائع والركاب بين السعودية والإمارات.

يذكر أن الربط بالقطارات بين البلدين يأتي ضمن ربط خليجي كامل، بناء على توصيات وزراء نقل دول التعاون لعام 2016.

وأوضحت دراسات في عام 2015، أنه سيتم استثمار أكثر من 200 مليار دولار لبناء سكك حديدية تربط بين دول الخليج العربي، بطول يتجاوز 400 ألف كيلو متر.

المصدر: صحيفة “عاجل”+تويتر

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=419293

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