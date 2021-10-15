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السعودية بعد أحداث لبنان: يجب التحرك الآن

كل الوطن - فريق التحرير
2021-10-15T20:27:20+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعة واحدةآخر تحديث : الجمعة 15 أكتوبر 2021 - 8:27 مساءً
السعودية بعد أحداث لبنان: يجب التحرك الآن

كل الوطن – وكالات: اعتبر وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، أن الأحداث الأخيرة التي شهدها لبنان تؤكد أنه بحاجة إلى “تغيير حقيقي”، مشددا على ضرورة “التحرك الآن”.

وقال بن فرحان، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الجمعة في واشنطن: “قلقون بشأن الوضع السياسي والاقتصادي في لبنان وهو يتطلب التحرك الآن”.

وأضاف وزير الخارجية السعودي: “أحداث اليومين الماضيين تظهر أن لبنان بحاجة إلى تغيير حقيقي وجاد والمسؤولية تقع على عاتق الزعماء”.

وقتل 6 أشخاص على الأقل خلال اضطرابات مسلحة في منطقة الطيونة في العاصمة اللبنانية وصفتها السلطات بأنها هجوم على متظاهرين كانوا متجهين للمشاركة في احتجاج دعا له “حزب الله” وحركة “أمل” للمطالبة بعزل قاضي التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، طارق بيطار.

وقبل أيام، صعد الأمين العام لـ “حزب الله”، حسن نصر الله، نبرته تجاه قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، حيث اتهمه بالعمل “في خدمة أهداف سياسية”، وطالب بتعيين قاض “صادق وشفاف” لاستكمال التحقيق.

إلا أن محكمة التمييز اللبنانية رفضت، أمس الخميس، طلبا جديدا لتنحية بيطار، الأمر الذي يسمح له باستئناف التحقيقات.

المصدر: “رويترز” + وكالات

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=419307

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