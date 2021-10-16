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الشرطة الفلسطينية تضبط كمّيات ضخمة من المخدرات في منزل تاجر بمدينة الخليل (صور)

كل الوطن - فريق التحرير
2021-10-16T13:03:00+03:00
جرائم وحوادثعربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 10 دقائقآخر تحديث : السبت 16 أكتوبر 2021 - 1:03 مساءً
الشرطة الفلسطينية تضبط كمّيات ضخمة من المخدرات في منزل تاجر بمدينة الخليل (صور)

كل الوطن – وكالات: ضبطت الشرطة الفلسطينية فجر اليوم السبت، وبدعم وإسناد من القوة المشتركة للأجهزة الأمنية، كميات ضخمة من المواد المخدرة داخل منزل تاجر في المنطقة الجنوبية بمدينة الخليل.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، إنه بناء على معلومات دقيقة توافرت لشرطة مكافحة المخدرات تتعلق بحيازة أحد الأشخاص على كميات كبيرة من المواد المخدرة داخل منزله بالمنطقة الجنوبية في مدينة الخليل، تحصلت الشرطة على الفور على أمر تفتيش من النيابة العامة لتفتيش المنزل وضبط ما بداخله من مخدرات.

616a85fe42360426ab55a0c7 - كل الوطن

وأضاف ارزيقات، بأنه وخلال عملية التفتيش عثرت الشرطة بداخل المنزل على ما يزيد عن 11 كغم من مادة يشتبه أنها مادة الحشيش المخدر، وعلى ما يزيد عن 6.5 كغم من مادة يشتبه أنها مادة الماريجوانا (الهايدرو)، وعلى 1000 حبة من حبوب يشتبه أنها حبوب الاكستازي المخدرة، وبناء على ذلك تم ضبط هذه المواد والقبض على صاحب المنزل.

وأكد ارزيقات، توقيف المشتبه به مدة 24 ساعة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وناشد ارزيقات المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة الأمنية في إجراءاتها المستمرة الهادفة لمحاربة الجريمة وملاحقة الخارجين عن القانون وضرورة عدم تقديم أي مساعدة لهم والإبلاغ عن تحركاتهم.

الشرطة الفلسطينية تضبط كميات ضخمة من المخدرات في منزل تاجر بمدينة الخليل (صور)
المصدر: RT+الشرطة الفلسطينية

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=419320

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