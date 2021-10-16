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مشجعة نصراوية توجه رسالة شديدة اللهجة لتاليسكا قبل لقاء الوحدة الإماراتي

كل الوطن - فريق التحرير
محلياتمنوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 16 دقيقةآخر تحديث : السبت 16 أكتوبر 2021 - 3:47 مساءً
مشجعة نصراوية توجه رسالة شديدة اللهجة لتاليسكا قبل لقاء الوحدة الإماراتي

كل الوطن – الرياض: طالبت مشجعة نادي النصر السعودي لكرة القدم “حنوف” من لاعبه البرازيلي أندرسون تاليسكا تسجيل هدفين على الأقل في شباك نادي الوحدة الإماراتي، في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا.

وحضرت رابطة جمهور نادي النصر إلى ملعب “مرسول بارك”، لتجربة الاستعدادات لمباراته أمام الوحدة غدا السبت، بعدما أعلنت وزارة الرياضة أن الحضور الجماهيري سيكون بسعة 100% من الملعب.

وحضرت الطفلة النصراوية “حنوف” أيضا إلى ملعب “مرسول بارك”، وأكدت إنها تركض خلف “العالمي” في أي مباراة له.

وقالت خلال فيديو نشرته صحيفة “الرياضية” عبر موقع “تويتر”: “جئت اليوم بروفة، من أجل مباراة السبت، نرغب في أن نقدم أداء رائعا، عندما يسمع اللاعب صوت الجمهور وهو يلعب، يشعر أن وراءه جمهور يطالبه بالفوز”.

وأضافت: “رسالتي لتاليسكا، عليك أن تسجل هدفين أو ثلاثة، وبإذن الله لن نغادر هذا المدرج إلا ونحن سعداء”.

واختتمت حنوف حديثها، قائلة: “أنا مشجعة نصراوية، وأحضر كافة المباريات مهما تكن”.

يذكر تأهل نادي النصر “العالمي” تأهل إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، على حساب نادي تراكتور الإيراني إثر فوزه عليه (1-0) في اللقاء الذي جمعهما يوم 15 سبتمبر الماضي، على استاد جاسم بن حمد في مدينة السد القطرية.

المصدر: وكالات

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=419333

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