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صندوق الاستثمارات العامة السعودي يطلق مشروعا سياحيا ضخما في منطقة الخليج

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 6 دقائقآخر تحديث : السبت 16 أكتوبر 2021 - 9:10 مساءً
صندوق الاستثمارات العامة السعودي يطلق مشروعا سياحيا ضخما في منطقة الخليج

كل الوطن – وكالات: أعلن صندوق الاستثمارات العامة في السعودية إطلاق مشروع “ذا ريج” بمنطقة الخليج الذي سيكون الوجهة السياحية الأولى من نوعها في العالم والتي تستمد مفهومها من منصات النفط البحرية.

وذكر الصندوق على موقعه الإلكتروني أن المشروع مقام على مساحة تزيد عن 150 ألف متر مربع.

وأضاف: “يقدم المشروع مجموعة واسعة من الخيارات السياحية التي تشتمل على ثلاثة فنادق، ومجموعة مطاعم عالمية، ومهابط للطائرات المروحية، والعديد من الأنشطة المتنوعة والرياضات الجريئة”.

المصدر: “رويترز”

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=419343

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