تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
Ad Space
أخر المستجدات
كل الوطنالمملكة قدمت ملياري دولار لتعزيز الأمن الغذائي في 58 دولة حول العالمكل الوطنالسعودية: المنطقة تدخل مرحلة خطيرة مع تسريع إيران أنشطتها النوويةكل الوطنالسعودية بعد أحداث لبنان: يجب التحرك الآنكل الوطنمصر.. والد ياسمين صبري يشن هجوما حادا عليهاكل الوطنتركية تدخل غينيس كونها أطول امرأة على قيد الحياة في العالمكل الوطندراسة: خمس دقائق فقط على وسائل التواصل الاجتماعي كفيلة بجعلك تعيساكل الوطنقطار فائق السرعة يربط بين السعودية والإماراتكل الوطنالرئيس التونسي يقيل مسؤولين في ديوان رئيس البرلمان راشد الغنوشيكل الوطنأمير قطر يبحث العلاقات مع السعوديةكل الوطنحول طبيعة العلاقات الروسية مع الإمارات والسعودية.. بوتين يتحدث عن مجالات تعاون واعدة مع البلدين

المملكة قدمت ملياري دولار لتعزيز الأمن الغذائي في 58 دولة حول العالم

كل الوطن - فريق التحرير
2021-10-16T21:27:55+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 24 دقيقةآخر تحديث : السبت 16 أكتوبر 2021 - 9:27 مساءً
المملكة قدمت ملياري دولار لتعزيز الأمن الغذائي في 58 دولة حول العالم

كل الوطن – واس: أعلنت المملكة العربية السعودية أنها قدمت عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ما يقارب ملياري دولار لتعزيز الأمن الغذائي والتغذية في 58 دولة من الدول ذات الاحتياج.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية” واس” بأن المبلغ المقدم ساهم في تنفيذ 631 مشروعا استهدفت تأمين وتوزيع آلاف الأطنان من السلال الغذائية، والتمور، ولحوم الأضاحي، إضافة إلى تشغيل المخابز، وتوفير احتياجات التغذية للأطفال والأمهات، وتقديم المساعدات الزراعية، استفاد منها ملايين المحتاجين والنازحين واللاجئين في تلك الدول”.

وتابعت الوكالة “حظي اليمن الشقيق بالنصيب الأوفر من المشاريع الإنسانية للمركز في قطاعي الأمن الغذائي والتغذية، بواقع 125 مشروعا شملت جميع المحافظات اليمنية دون أي تمييز، بقيمة تجاوزت مليار و500 مليون دولار أمريكي، منها مساهمات بقيمة 244 مليون دولار قدمت خلال العام الجاري 2021م عبر برنامج الأغذية العالمي، تستهدف أكثر من 13 مليون مستفيد شهريا من الفئات الأكثر ضعفا”.

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=419346

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.