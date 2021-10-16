النصر السعودي يكتسح الوحدة الإماراتي في دوري الأبطال

كل الوطن – الرياض: ألحق نادي النصر السعودي هزيمة ساحقة بالوحدة الإماراتي بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

افتتح المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله التسجيل مبكرا للفريق السعودي في الدقيقة السابعة من انطلاق صافرة البداية، وسجل زميله المهاجم الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف هدفين الثاني والرابع في الدقيقتين (52 و64)، وتخللهما هدف السعودي عبدالفتاح توفيق عسيري سجله في الدقيقة 56، ومن ثم اختتم النصراوي سامي خليل النجعي خماسية فريقه بحلول الدقيقة 76.

هدف النصر الرابع في دور ربع النهائي في دوري أبطال اسيا ضد الوحدة الاماراتي عن طريق ماشاريبوف #النصر_الوحده#النصر_الوحده_دوري_ابطال_اسياpic.twitter.com/q2GWwcoVIz — 💛 ALNASSR 💛 (@Al_Nasser__NFC) October 16, 2021

بينما سجل المهاجم الإماراتي إسماعيل مطر هدف فريقه اليتيم عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على ملعب “مرسول بارك” في العاصمة الرياض.

وتأهل النصر بذلك إلى الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا، وسيكون على موعد فيه، مع الفائز من المواجهة التي تجمع الفريق السعودي الآخر الهلال ومنافسه برسيبوليس الإيراني، في وقت لاحق من مساء اليوم أيضا.

المصدر: وكالات

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=419349