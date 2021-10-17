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التحالف العربي يعلن عن تصفيته أكثر من 165 مقاتلا حوثيا في مأرب

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 22 ثانيةآخر تحديث : الأحد 17 أكتوبر 2021 - 9:27 مساءً
التحالف العربي يعلن عن تصفيته أكثر من 165 مقاتلا حوثيا في مأرب

كل الوطن – وكالات: أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية أنه شن خلال اليوم الأخير أكثر من 40 غارة على مواقع جماعة الحوثي الارهابية في مديرية العبدية بمحافظة مأرب وسط اليمن.

وذكر التحالف اليوم الأحد، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، أنه نفذ خلال الساعات الـ24 الماضية 41 عملية لاستهداف آليات وقوات للحوثيين في العبدية والقرى المحيطة.

وحسب بيان التحالف، خسر الحوثيون جراء هذه الضربات 10 آليات عسكرية وأكثر من 165 مقاتلا.

وحمل التحالف الحوثيين المسؤولية عن مواصلة ممارسة عملياتهم الإرهابية ضد المدنيين ومنع وصول المساعدات الطبية إلى المرضى في العبدية.

المصدر: “واس”

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=419352

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