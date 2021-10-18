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السعودية.. القبض على مواطنين ظهرا بمقطع فيديو عرضا خلاله مواد مخدرة للبيع عبر الإنترنت

كل الوطن - فريق التحرير
2021-10-18T14:09:28+03:00
جرائم وحوادثمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 دقائقآخر تحديث : الإثنين 18 أكتوبر 2021 - 2:09 مساءً
السعودية.. القبض على مواطنين ظهرا بمقطع فيديو عرضا خلاله مواد مخدرة للبيع عبر الإنترنت

كل الوطن – الرياض: ألقت الجهات المختصة في السعودية القبض على شخصين كانا قد ظهرا في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وهما يعرضان مواد مخدرة للبيع.

وصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات في المملكة، الرائد محمد النجيدي، بأنه “إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص يوثق لآخر تباهيه بعرض مواد مخدرة، ونشر ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أسفرت المتابعة الأمنية لمروجي المخدرات بمنطقة الرياض عن تحديد هويتهما والقبض عليهما”.

وأضاف النجيدي: “هما مواطنان في العقد الثالث من العمر، ضبط بحوزتهما 500 غرام من مادة الحشيش المخدر، و793 قرص إمفيتامين مخدر، و5467 قرصا خاضعا لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة”.

المصدر: جريدة “الرياض”

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=419368

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