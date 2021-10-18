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حركة “حماس”: صفقة تبادل أسرى ستتم قريبا

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 14 دقيقةآخر تحديث : الإثنين 18 أكتوبر 2021 - 4:39 مساءً
حركة “حماس”: صفقة تبادل أسرى ستتم قريبا

كل الوطن – وكالات: قالت حركة “حماس” اليوم الاثنين إنها ستبذل كل الجهود للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، وأكدت أن الإفراج عن “جنود الاحتلال المأسورين في قطاع غزة لن يكون له ثمن سوى الإفراج عن أسرانا”.

وقالت الحركة في تصريح صحفي، “إن قضية الأسرى تقف على سلم أولويات المقاومة، ولن يهدأ لنا بال حتى ينال أسرانا الحرية”، مضيفة أنها “على موعد قريب مع صفقة جديدة بعد إجبار الاحتلال وإرغامه على الرضوخ لمطالب المقاومة التي لا مناص أمامه إلا تلبيتها والتعاطي معها”.

ودعت الحركة الحكومة الإسرائيلية إلى أن “توقف تهربها وتصارح جمهورها بأن صفقة التبادل هي الوحيدة التي يمكن أن تعيد الجنود المأسورين في غزة”.

وقالت “حماس” إن “كتائب القسام سجلت نصرا كبيرا في المعركة الأمنية وصراع الأدمغة منذ أسر الجندي الصهيوني والاحتفاظ به لأكثر من خمس سنوات في بيئة أمنية معقدة، وصولا لتفاصيل عملية التسليم، وهو ما أربك منظومة الأجهزة الأمنية الصهيونية”.

ونشرت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس”، الأسبوع الماضي، صورا لأسرى إسرائيليين على موفعها في “تويتر”، وقالت إنهم “لن يروا النور إلا بعدما يرى أسرانا الحرية”،

كما أكد القيادي في حركة “حماس”، خليل الحيةن في تصريح الأسبوع أن الحركة جاهزة لصفقة تبادل الأسرى إذا دفعت إسرائيل استحقاقاتها.

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=419375

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